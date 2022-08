НОВИ САД – У ютрейшим ТВ Маґазину будзе емитовани прилог пошвецени наиходзацому Попису жительства, а будзе наявени и заєднїцки проєкт заводох за културу войводянских Румунох, Горватох, Руснацох, Мадярох и Словацох – Квет рижнородносци.

У емисиї будзе емитована и розгварка зоз авторку кнїжки „Мили маку бест офф” Емилию Чизмар, котра нєдавно обявена у Маковей едициї, а патраче годни упознац Михайла Сакача зоз Коцура котри ма привилеґию мац коня у дворе .

У часци емисиї пошвеценей спорту будзе звит зоз турниру у вельким фодбалу котри орґанизовани у рамикох Спортских бавискох „Яша Баков”.

У прилогу зоз польопривреди будзе слова о тогорочней продукциї кромпльох.

Репризу емисиї годно одпатриц тей истей ноци коло 2 рано, на пондзелок на 11 и на вовторок на 22 годзин.

