У коцурскей парохиї тирва уписованє за пакецики од Святого Миколая

КОЦУР – У парохиї грекокатолїцкей церкви Успения Пресвятей Богородици у Коцуре ище того тижня тирва уписованє за пакецики котри буду подзелєни дзецом на швето Святого Миколая.

Цена єдного пакецика 700 динари, а у церкви поставена и ладичка за Святого Миколая у котрей парохиянє можу охабиц добродзечни прилог и помогнуц тим котри нє у можлївосци.

З нагоди того швета, на нєдзелю, 18. децембра, на 18 годзин почнє Всеночне, а потим коло 19 годзин наидзе и Святи Миколай котри, зоз програму, дзецом будзе дзелїц пакецики.

Тиж, того дня о. Ярослав Варґа будзе мац свою першу Службу Божу, та на шицких Службох, як и после Всеночного, подзелї парохияном свой неоєрейски благослов и обращики за памятку.