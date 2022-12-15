У новим „Руским слове”

НОВИ САД – Пейдзешате число новинох „Руске слово” на бокох Тижньовнїка пише о конституованю Националного совиту Руснацох, a на бокох Нашо места зазначене як означена Манифестация „Днї Миколи М. Кочиша”.

Духовни живот приноши напис як означени ювилейни 130 роки дюрдьовскей парохиї, док на Култури и просвити мож пречитац о концерту Хору „Гармония” и виведзених представох на 54. Драмским мемориялу Петра Ризнича Дадї.

На бокох Людзе, роки, живот госцинска Вера Салонски з Дюрдьова и нове предлуженє фельтону „Пейдзешат роки од виходзеня Младежского часопису МАК”, а Економия пише о Проєкту за економске змоцньованє особох зоз инвалидитетом.

На Спорту мож пречитац яки резултати посцигнути на турниру у ґуґланю у штреляцтве у рамикох Спортских бавискох „Яша Баков”.

И у тим чишлє рубрика Горуци тепши, а як додаток вишло Руске словечко.