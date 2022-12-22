У новим „Руским слове”

НОВИ САД – У пейдзешат першим чишлє новинох „Руске слово” читаче можу пречитац крачунску винчованку нашого владики кир Георгия Джуджара.

На бокох Тижньовнїк пише о явней розправи о плану розвою АП Войводини, a боки Нашо места приноша вистку о представяню трох кнїжкох у Кули.

Економия пише о промоцийох ИПАРД програми, док на Култури и просвити мож пречитац о концерту Дома култури у Руским Керестуре, як и розгварку зоз подобовим уметнїком Владимиром Дороґхазийом.

Духовни живот приноши написи як преславене швето св. Миколая у наших парохийох, а на бокох Людзе, роки, живот госцинска Мария Шимко з Руского Керестура.

На Спорту мож пречитац о клубским змаганю у скаканю до висока Атлетского клуба „Русин”.

У тим чишлє як додатки вишли Дом и фамелия и Мозаїк, а єст и дарунок мурови календар.