У Новим Садзе нєшка премиєра представи „Початок”

НОВИ САД – Нєшка, 2. децембра, Драмски студио „Звонимир Павлович” Руского културного центру у Новим Садзе, виведзе премиєру представи „Початок” по тексту и режиї Славка Виная. Улоги у представи „Початок” бавя Саша Сабадош, Ребека Планчак, Иґор Горняк, Марина Хома, Ася Папуґа и Йован Живкович.

Автор видео сеґментох Славко Винаї, вибор музики Мирослав Пап, дизайнер шветла Ириней Гудак, а авторка сценоґрафиї Єлена Симонович.

Поставянє представи „Початок” финансийно потримали Завод за културу войводянских Руснацох и Покраїнски секретарият за образованє, предписаня, управу и национални заєднїци.

Премиєра будзе у Велькей сали Руского културного центру (РКЦ), у Улїци Йована Суботича 8 у Новим Садзе.

Представа почнє на 19 годзин, а уходнїца кошта 300 динари.