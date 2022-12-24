У Видавательним плану за 2023. рок аж 25 публикациї – реализация у зависносци од средствох

НОВИ САД – Видавательни план за 2023. рок – амбициозни, алє будзе прилагодзени средством. Лїстина кнїжкох и публикацийох, як и прешлих рокох, подзелєна до пейцох катеґорийох. Окрем за кнїжки за котри средства уж напредок обезпечели донаторе, рукописи других виданьох буду обявени у складзе зоз финансийнима можлївосцами, односно резултатами конкурсох на котрих НВУ „Руске слово” будзе участвовац.

Дзешец кнїжки остало з Видавательного плану 2022, а медзи новима рукописами єст шейц кнїжки за дзеци (штири сликовнїци), а за осем кнїжки уж напредок обезпечени средства од спонзорох, донаторох и зоз заєднїцких проєктох НВУ „Руске слово” зоз другима институциями и рускима орґанизациями, медзи котрима найвецей зоз Заводом за културу войводянских Руснацох.

І катеґория ранґованє рукописох редакциї Видавательней дїялносци за 2023. рок, по виборе комисиї, односно Совиту видвательней у хторим Ирина Гарди Ковачевич, Юлиян Тамаш, Ваня Дула и Микола Шанта (одвичательни редактор):

1. Ирина Гарди Ковачевич „Дахти ище ту”, проза.

2. Михал Рамач „Без фейкох, стресох шокох и вирусох”, поезия.

3. о. Михайло Малацко, „Блаженства и стереотипи”, есеї.

4. Славко Роман Рондо, „Валалски Вудуленд”, проза.

5. Сашо Палєнкаш, „21”, поезия и проза.

6. Соня Алексич, „Правда до хторей верим”, проза.

7. Вера Медич „Нє менєй од вичносци/Не мање од вечности“, двоязчна поезия.

8. Сашо Сабадош „Нулта симфония”, приповедки и други прозни експерименти.

9. Силвестер Макаї „Писнї”, поезия.

10. Владимир Кочиш „Рамик за аниму”, поезия.

ІІ катеґория ранґованє рукописи литератури за дзеци:

1. Данела Тамаш „Ремесла и професиї”, сликовнїца за дзеци.

2. НВУ „Руске слово”/Мая Зазуляк Гарди (одв.ред) „Свадзба”, сликовнїца за дзеци.

3. Оксана Мудри Недич „Єдначини през бависко”, сликовнїца за дзеци.

4. Олена Планчак-Сакач „Карпатски шаркань”, сликовнїца за дзеци.

5. Мелания Римар „Сладки кари”, писнї за рецитованє.

6. Златка Чизмар „Приповедки пред спаньом”.

ІІІ катеґория ранґованє рукописох медзиинституцийного сотруднїцтва. Сотруднїцтво НВУ „Руске слово” з другима за 2023. рок, зробене вєдно зоз директором установи (з донацийох):

1. Владимир Еделински Миколка „Як гуторя дїдове, швет бул давно иншаки” – Студия о основни традицийних характеристикох Руснацох, з окремним огляднуцом на Руснацох у Сриме.

2. Янко Рамач „Кратка история Руснацох”.

3. 100 роки СД „Русин”, зборнїк авторох.

4. Янко Рамач, Олег Румянцев и Ярослав Мишанич, „Михайло Ковач – Олекса Мишанич – преписка”, писма.

5. Мирослав М. Цирба „Сто година организоване културно-просветне активности Русина у Шиду (I књига 1920–1945)”, виданє по сербски.

6. Nikola Šanta „Zlatno zvonce”, roman.

7. Rusinska tradicionalna kuhinja (Мацерова руска кухарка), виданє по сербски.

ІV катеґория ранґованє рукописох редакциї мултимедиялного часописа МАК за 2023. рок у едициї „MAKoff”:

1. Gumno 2022 – преклад по сербски поезиї и прози зоз зборнїкох Гумно 1 и 2, ґенерациї котри творели од 1990. по 2020. рок.

V катеґория – алманах:

1. „Руски християнски календар – алманах за 2024. Рок”. Публикацию ше реализує вєдно зоз Грекокатолїцку церкву.

Гевти кнїжки котри нє буду реализовани у 2023. року, буду преруцени до плану за Видавательни 2024. рок.

Рукописи котри нє прилапени за видавательни 2023. рок, нєзадоволєли критериюм, та буду послати на доробок автором, войду до других проєктох, або нє буду друковани.