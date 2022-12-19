Удатни концерт уведол до наступних шветох

РУСКИ КЕРЕСТУР – Пририхтованє до наступних шветох тирва, алє окремне дожице за шицких бул приход на Крачунски концерт котри отримани 17. децембра и вельочислених присутних уведол до окремней шветочней атмосфери.

Збуванє почало на 16 годзин кед ше отворели дзвери простору Дома култури зоз Русинскей улїци, дзе бул у побочней просториї орґанизовани крачункси вашар.

На 17 годзин наступела шпивацка ґрупа „Femina Vox” зоз Суботици котра зоз своїм репертоаром уведла присутних до приємного розположеня и до Крачунского концерта.

На наступу шпивацкей ґрупи „Femina Vox” и на крачунксим вашару присутни бул и предсидатель општини Кула Дамян Милянич, зоз секретаром, предсидталеьом и членами Совиту МЗ Руски Керестур.

Присутних у сали привитал керестурски парох о. Владислав Варґа, повторююци же би зме шицки зоз таким заєднїцтвом дочекали народзенє малого Исуса у наших шерцох.

Аматере, члени шицких секцийох Дома култури вжали учасц на концерту, як и члени керестурского оддзелєня Школи за основне музичне образованє зоз Кули зоз своїма наставнїками. Виронаучни дзеци ґрупи св. оца Миколая виведли кратку драмску сличку, а окремни аплауз достали дзеци Музичней оводи.

Концерт орґанизовали заняти у Доме култури, вєдно зоз здруженями Пакт Рутенорум и Руска скарбнїца.