Велька заинтересованосц за виставу

КУЛА – На 48. медзигородскей вистави дробних животиньох, котра отримана 5. и 6. новембра, присутне було 180 викладательох и вецей як тисяч виложени експонати. Внєдзелю на 11 годзин преглашени побиднїки у шицких катеґорийох, гоч ше шампионох могло видзиц и всоботу.

Як виявел Ґоран Комненич, одвичательна особа здруженя за защиту дробних животиньох, на вистави ше могло видзиц голуби, патулькасту живини, вельку живини, та заяци. Виложени були птици плївачки, качки, гуски…

Вистава була орґанизована у гали ОШ „Петефи бриґада”, а внєдзелю у дворе школи була и берза на котрей ше могло купиц нови любимци, покарму за нїх, лїки и други средства за їх розвагу.

На вистави було красне число нащивительох без огляду на дижджик котри порошовал, а орґанизатором було мило же велї родичи приведли дзеци предшколского и школского возросту.

По першираз того року нащивительох дочекли и штанди здруженьох женох зоз кулскей општини зоз своїма продуктами. Покровитель манифестациї општина Кула и Туристична орґанизациї општини Кула.

(Опатрене 23 раз, нєшка 23)