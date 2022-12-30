Видео-проєкция представи „Кед когут закукурика”

НОВИ САД – У Руским културним центру у Новим Садзе стреду, 28. децембра отримана проєкция телевизийней драми „Кед когут закукурика” у продукциї Драмского студия РКЦ, а потим и литературни вечар на хторим свою поезию численей публики у Клубу аматерох РКЦ читали Ася Папуґа, Саша Сабадош и Славко Винаї хтори бул и модератор вечара.

Подїя отримана без векшей медийней помпи и у интимней атмосфери медзи членством и приятелями РКЦ, а зоз ню заключени чечуци календарски рок у новосадскей Матки, голєм кед слово о урядових програмох

Здогаднїме, представу „Скорей як когут закукурика” по тексту Ивана Буковчана, а у адаптациї и режиї Славка Виная, Драмски студио РКЦ поставел у предходней театралней сезони 2021/22. Премиєрно є виведзена влонї у новембре, а потим є у децембре у самостойней продукциї на матичней Камерней сцени РКЦ знята и у видео-формату. Робота на постпродукциї ше кус одцагла, алє конєчни резултат хтори публика премиєрно видзела стреду сполнєл обчекованя понеже у видео-верзиї витворени и дзепоєдни режисерски задумки хтори нє могло наживо вивесц на сцени.

У представи „Скорей як когут закукурика” бавели Ребека Планчак, Иван Лїкар, Йован Живкович, Андрей Орос, Марина Хома, Любица Фечо, Наташа Макаї Мудрох и Неманя Вукосав. У екипи хтора подписала єй видео-верзию знїмателє Иґор Петричевич, Ненад Илич и Тибор Варґа, тон-майстор Дамир Палушка, монтажер Павле Никич и Милош Дражич задлужени за постпродукцию. Ориґиналну музику пририхтали Мирослав Пап и Урош Яндрич, Ириней Гудак обдумал шветло, а Славко Винаї подписує режию.