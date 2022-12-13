Вигласани буджет за наступни рок

ШИД – Скупштина општини (СО) Шид на вчерайшей схадзки вигласала Одлуку о буджету за 2023. рок з хтору утвердзени приходи од 1.334.253.000 динари, од того опредзелєни средства 1.292.253.000 динари, у стаємней резерви опредзелєни два милиона динари, а у чечуцей резерви 40 милиони динари.

СО прилапела Кадрови план Општинскей управи, Општинского правобранительства и фахових службох, потим Одлуку о окончованю дїялносци зоохиґиєни. Тиж розпущела Совит МЗ Вашица и як поверенїцу меновала Весну Брдар зоз Вашици по отримованє виберанкох. СО констатовала и задзекованє членох Надпатарюцого одбору ЯКП „Явне ошвиценє, услуги и отримованє“ и одлучела сновац Анкетни одбор хтори поднєше Скупштини звит о дїлованю спомнутого подприємства.

Одборнїки тиж принєсли и вецей кадрово одлуки кед слово о розришованю и менованю дзепоєдних директорох явних подприємствох и меновала нову Комисию за запровадзованє поступку явного лицитованя польопривредней жеми у державней власносци бо предходней комисиї вицекол єднорочни мандат.