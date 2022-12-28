Вишли децемберски „Дзвони”

Тей нєдзелї вишло децемберске число християнского часопису „Дзвони” хтори видала керестурска парохия св.о. Миколая.

Тото виданє преноши крачунску винчованку кир Георгия Джуджара на руским и українским язику. Ту и „Крачунски роздумованя” и крачунски обичаї, а понеже ше идуцого року наполнюю трицец роки од виходзеня першого числа, зоз того числа дати и даскельо тексти.

„Дзвони” пишу о пошвецаню Ярослава Варґу за священїка, хтори и окреме представени, 400 – рочнїци означованя од шмерци св. Йосафата и о других подїйох по наших парохийох и у швеце. И у тим чишлє порядни рубрики у хторих представени святителє, святилїща, духовне значенє фамелийней любови, историйни теми и духовни шведоченя.

Децемберски „Дзвони” мож опатриц и на линку https://issuu.com/s723/docs/dzvoni_december_2022.