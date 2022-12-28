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Вишли децемберски „Дзвони”

автор М. Стрибер
автор М. Стрибер 78 Опатрене

Тей нєдзелї вишло децемберске число християнского часопису „Дзвони” хтори видала керестурска парохия св.о. Миколая.

Тото виданє преноши крачунску винчованку кир Георгия Джуджара на руским и українским язику. Ту и „Крачунски роздумованя” и крачунски обичаї, а понеже ше идуцого року наполнюю трицец роки од виходзеня першого числа, зоз того числа дати и даскельо тексти.

„Дзвони” пишу о пошвецаню Ярослава Варґу за священїка, хтори и окреме представени, 400 – рочнїци означованя од шмерци св. Йосафата и о других подїйох по наших парохийох и у швеце. И у тим чишлє порядни рубрики у хторих представени святителє, святилїща, духовне значенє фамелийней любови, историйни теми и духовни шведоченя.

Децемберски „Дзвони” мож опатриц и на линку https://issuu.com/s723/docs/dzvoni_december_2022.

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