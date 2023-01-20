За рецепти – „Мацерову руску кухарку”

НОВИ САД – Новинско-видавательна установа „Руске слово” подаровала кнїжку „Мацерова руска кухарка” и Милани Младеновски зоз Жаблю.

Милана Младеновски медзи найактивнєйшима сотруднїцами популарней рубрики „Горуци тепши”, котра виходзи кажди тидзень у новинох „Руске слово”. За активносц и посиланє своїх рецептох до тей рубрики кнїжку достанє и Лариса Цвеїч зоз Нового Саду (Сарбрукену), а пред тим на Фестивалу традицийних руских єдлох „Смаки традициї” у Руским Керестуре кнїжку „Мацерова руска кухарка” достали Лїляна Еделински и Славица Катона.

Рубрика „Хладок и горуци тепши” виходзи у новинох „Руске слово” од 2016. року як лєтня рубрика, а од 2018. року вона зоз назву „Горуци тепши” виходзи кажди тидзень.

Поволуєме наших читачох же би за „Горуци тепши” и далєй посилали свойо рецепти на имейл: rusmak.ruske@gmail.com.