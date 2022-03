А цо тераз?

Єдна нуклеарна сила нападла свойого сушеда, брата, з вельким войском, война ше водзи, людзе гиню, оставаю без домох, струї, води зогриваня, без надїї… У медийней какофониї пробуєм вицагнуц цо точнєйши информациї и понукнуц их нашим читательом, алє у гарлє сцисло, а у шерцу боль. Кажда война страшна, чежко остац, голєм мнє, ровнодушни на страданя, дзе людски живот постава статистика. Три, пейц, пейдзешат, сто… Число котре тельо вельо скрива. А то людзе цо жили, шмеяли ше, жадали… и вецей их нєт. Тельо судьби, на концу траґични. Алє тота война ме окреме дотхла. Телї служби котри сом нащивйовал (и нащивюєм) дзекуюци Ютюбу у Києве, Львове, Ивано-Франкивску, Ужгороду… ме барз духовно вязали за тоту жем. И да занєдзбаме историйну вязу, то було цошка интимне и мойо цо ме барз потресло.

Лєгам и будзим ше зоз вистами котри ше одноша на Україну и шицко у вязи зоз тим. Здогадуєм ше одвратних дзеведзешатих, патраци поваляни вароши, валали, людзох котри позберали цо им було при руки и сцекаю од войни цо далєй. Док тото пишем, 13. дзень аґресиї Русиї. А число вибеженцох уж ше приблїжело ґу двом милионом (цала Войводина ма тельо жительох). И будзе роснуц. Як и число погинутих и покалїчених. Цо тераз?

Наволал сом Українски културни центер „Кобзар” и понукнул им помоц. А там, медзи гевтима цо ше анґажовали у збераню помоци – Руси. З Русиї. Гваря же ше ганьбя пре тото цо ше случує и же маю потребу на даяки способ помогнуц народу України. И док зме сортирали, паковали и утоварйовали помоц за Україну, у Беоґрадзе ше отримовал протест потримовки Русиї, точнєйше навияцки сход котри оправдава Путинову войну. Док (мойо) Руси утоварюю помоц за Україну. И протестую процив войни. И у Новим Садзе и у Беоґрадзе. Полни комби помоци пошол за Україну, голєм да єдну ноц можем одспац у фалату, бо сом голєм дацо поробел, пробовал. Верим и тоти (мойо) Руси. И цо тераз?

А Вельконоцни пост почал. Котри ше закончує зоз Вельку ноцу – Воскресеньом. Тот українски вельки пост нє питал ше за календар. Гевти людзе там далєко, нє можу спац, велїм жимно, гладни су, смиядни… Єдино цо сцу, то живи дочекац ютрейши дзень. Бо война. Остава нам надїя же телї молитви (и санкциї) змегчаю шерца гевтих котри (нажаль) одлучую о живоце и шмерци народу и войска. И най Воскресенє шицки дочекаю у мире. А цо будзе после, лєм най тото перше будзе цо скорей.

Становиска висловени у тим тексту виключно авторово и нє вше одражую ушорйовацку политику новинох „Руске слово”.

