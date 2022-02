Весело було и на Паприґарским балу

РУСКИ КЕРЕСТУР – Всоботу, 5. фебруара, у Rесторану Червена ружа, после рока прерви, озnова отримани Паприґарски бал, тераз шеснасти по шоре. У пополадньових годзинох вешелєли ше преважно паприґаре з валалу, алє и околних местох и їх госци з Коцура, Кули, та аж и з далєкей Канади.

Орґанизаторе балу того року обдумали вешелє без забавних бавискох пре огранїченє зоз часом, алє вшелїяк же томбола була богата як и скорейших рокох. Перше место на томболи були 400 килоґрами штучного гною 16-16-16 котри достал Михайло Джуджар, а друге место 200 килоґрами уреи достали Сандра и Александар Бучково.

Попри тих двох наградох, котри окреме вредни у нєшкайшим чаше, додзелєни и кавч и други тапетарски продукти, професийни влагомер, фурик, рижни спонзорски томболи зоз нашеньских хижох и компанийох котри предаваю защитни средства. Спонзоре були и локални подприємства, та и сами паприґаре и други польопривреднїки з валалу котри даровали услуги и свойо продукти.

Госци ше вешелєли до самого конца, а за музику бул задлужени Пицикато бенд.

(Опатрене 5 раз, нєшка 5)