Гражданє ше можу приявиц за вакцину

КУЛА – У малей сали Скупштини општини Кула предсидатель Општини Дамян Милянич вчера отримал схадзку зоз директорами комуналних подприємствох и секретарами месних заєднїцох, а єдна з темох було пририхтованя за масовну вакцинацию.

У шицких местох одредзени пункти дзе ше будзе окончовац вакцинованє, муши ше окончиц їх дезинфикованє, а по словох секретара МЗ Руски Керестур, у Спортскей гали за тото одредзени три зоблєкальнї.

Тих дньох будзе обявени и датум вакцинованя за шицки населєни места, а гражданє хтори ше жадаю вакциновац ше можу приявиц прей порталу еУправи, або на безплатни телефон 0800-222-334.

