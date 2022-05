Иван Фейди и Иван Планчак освоєли перши места на „Фантастуˮ

БЕЧЕЙ – Музична школа „Петар Коньовичˮ зоз Бечею, од 16. по 22. май, орґанизовала 9. Медзинародне музичне змаганє „Фантаст 2022ˮ на хторим перши места освоєли школяре 4. и 5. класи тамбури Иван Фейди и Иван Планчак при наставнїци Гелени Гарвильчак, з керестурского оддзелєня Школи за основне музичне образованє (ШОМО) з Кули.

Од можлївих 100 бодох, Иван Фейди зоз своїм наступом освоєл 98, а Иван Планчак 97 боди, и обидвоме су вецей раз наградзовани под час свойого музичного школованя.

На тогорочним Фантасту участвовали вкупно 294 школяре зоз 55 музичних школох и зоз 49 городох шицких державох бувшей Югославиї и Мадярскей, а музичаре ше змагали на даєдним од пейцох инструментох хтори ше виучує у спомнутей школи у Бечею.

