Ивона Рац 6. на Републичним змаганю у скаканю до висока

КРАЛЄВО/РУСКИ КЕРЕСТУР – На атлетским стадиону у Кралєве, пондзелок 16. мая, отримане Републичне змаганє за дзеци школского возросту у атлетики, на хторим участвовали вецей як 500 школяре основних и штреднїх школох зоз цалей Сербиї, медзи хторима була и Ивона Рац членїца Атлетского клубу „Русинˮ, зоз Руского Керестура.

Ивона Рац, школярка 7. класи, того року першираз участвовала на Державним змаганю, та у дисциплини скаканя до висока, зоз скоком од 135 центиметри, виборела високе 6. место.

Републичне змаганє у атлетики позберало найлєпших и найуспишнєйших школярох, хтори ше змагали у 10 дисциплинох – у обегованю на 60, 100, 300, на штири раз по 100 метери, 800 и 1000 метери, а було и – руцанє кулї, вортексу, скаканє до висока и скаканє до далєка.

Уж наютре Ивона будзе участвовац на Спортскей олимияди школскей младежи Войводини у Зренянину.

