Ище єдно стретнуце Русинових пионирох у Раткове

РАТКОВО – Фодбалске стретнуце Розвойней лиґи младших пионирох отримане всоботу 19. юния у Раткове, на хторим Русиновци одбавели два змаганя процив своїх парнякох.

И попри тим же старши возрост, односно, дзеци 5. класи основней школи, страцели з резултатом 6:3 (3:1), побиду домашнїм мож приписац двом старшим бавячом хтори фодбал тренираю у першим тиму.

Домашнї з Раткова за кратки час поведли з резултатом 2:0, а перши ґол за Русин дал Иван Планчак. Нєодлуга домашнї дали ище єден ґол, и бул то конєчни резултат у першим полчаше. Кед у другим полчасу зоз екипи вишли двоме першотимци, за 5 минути зоз 3:1, на 3:2 резултат звекшала Валентина Кошич, а потим ище єден ґол дал Иван Планчак.

У страху же Русиновци однєшу побиду, тренер Ратковчаньох ознова до бависка уводзи двох першотимцох, хтори по конєц змаганю даваю ище 3 ґоли, та конєчни резултат бул 6:3 за домашнїх.

Мадши Русиновци, односно дзеци 5. класи, истого днястрацели зоз 2:1 од екипи з Раткова. Перши ґол за Русин дала Хана Будински, а 5 минути пред конєц процивнїки вировнали на 1:1. На самим концу змаганя, двоме бавяче Русину, остатнї у охрани, збили ше єден до другого, и страцели лабду. У тей хвильки прибегнул бавяч зоз процивнїцкей екипи, и кед уж судия запискал конєц змаганя, дал и други ґол за свою екипу, та побиду однєсли домашнї.

Пионире Русину наступели у составе – Провчи, Гарди, Колошняї, Настасич, Гайдук, Вуйович, Виславски, Будинскова, Стойков, Фа, Штранґар, Чизмар, Джуня, Кочишова, Малацко, Надь, Плавшич и Планчак. Ґоли за Русин дали – Иван Планчак, Валентина Кочиш, Хана Будински, а тренере були Зденко Шомодї и Деян Йолич.

