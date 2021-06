КОЦУР – Наютре, 5. юния, у дворе просторийох Мото клуба „Пеґасус”, при стадиону Фодбалского клубу „Искра”, будзе отримане традицийне мото стретнуце з нагоди родзеного дня клуба.

У сотруднїцтве зоз Туристичну орґанизацию општини Вербас и Полицийну станїцу Вербас, коцурски Мото клуб того року означи 15 роки иснованя.

Почитованє шицких епидемиолоґийних мирох обовязне, наглашели орґанизаторе.

