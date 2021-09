На Фестивалу українскей култури „Калина” наступя и „Карпати”

ВЕРБАС/СРИМСКА МИТРОВИЦА – У Сримскей Митровици на нєдзелю, 19. септембра, будзе отримани 17. Фестивал українскей култури „Калина”.

У програми буду участвовац КУД „Иван Сенюк” з Кули, КПД „Карпати” з Вербасу, УКЦ „Кобзар” з Нового Саду, УКУД „Калина” з Индїї и ДНУК „Коломейка” зоз Сримскей Митровици, як и госци фестивалу.

Програма будзе отримана на Житней площи у Сримскей Митровици, з початком на 17 годзин. У случаю подлей хвилї, програма ше отрима у Тетру „Добрица Милутинович”.

Покровителє фестивалу Министерство за людски и меншински права и дружтвени диялоґ и Город Сримска Митровица.

(Опатрене 11 раз, нєшка 11)