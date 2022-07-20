Огньогасци нащивели Земплинску Теплицу

ЗЕМПЛИНСКА ТЕПЛИЦА/РУСКИ КЕРЕСТУР – Члени Добродзечного огньогасного дружтва зоз Руского Керестура, госцовали у Земплинскей Теплици у Словацкей, у дакедишнїм Керестуре, на преслави 100-рочнїци їх Дружтва огньогасцох. На тродньовей преслави присуствовали – предсидатель Дружтва Михайло Рац, Зоран Илич, Весна Илич, Елемир Надь, Владо Чизмар Пештика и Саша Фаршанґ.
През три днї пребуваня, керестурски огньогасци нащивели Огньогасни дом у Кошицох, обишли центер того городу, а присуствовали и централней преслави кед през центер Земплинскей Теплици домашнї предефиловали з огньогаснима камионами. На преслави було орґанизоване и змаганє огньогасцох на полиґонох у хторим участвовали и нашо Керестурци. На каждим од трох вечарох друженє ше закончовало на музики и танцу, а шицки присутни могли коштовац и купиц рижни файти єдлох варених у котлох.
Остатнї дзень преслави бул предвидзени за додзельованє дипломох и подзекованьох їх членох огньогасного Дружтва, а дипломи за участвованє достали и нашо огньогасци.
Зоз тим стретнуцом виражена дзека за дальшим сотруднїцтвом медзи тима двома Дружтвами, та шлїдуюце стретнуце уж заказане за конєц авґуста на манифестациї „Днї керестурскей паприґи”.