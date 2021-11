Означени Дзень општини Жабель

ЖАБЕЛЬ – Пондзелок, 8. новембра, на Митра кед и Дзень Општини Жабель, отримана святочна програма на котрей додзелєни Митрова грамота, Митрова награда и Митрово припознанє.

Митрову награду, диплому и пенєжну часц награди, достал Червени криж Жабель, Митрову грамоту достало Мемориялне дружтво „Рация 1942” зоз Чуруґа, а Митрово подзекованє додзелєне доо „Квеце” зоз Чуруґу. Награди уручел предсидатель Општини Жабель Урош Раданович.

После святочней схадзки пошвецени славски колач, а святочна академия отримана у сали Дома култури.

У програми и того року участвовали шицки културно-уметнїцки дружтва зоз општини, а спред КУД „Тарас Шевченко” наступели рецитаторе Марина Барна и Иван Молнар.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)