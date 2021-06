КОЦУР – У рамикох 4. кола Войводянскей шаховскей лиґи ґрупа Суботица, коцурски Омладинєц зазначел важну побиду процив екипи Чаки Йожеф зоз Старей Моравици, а резултат бул 3,5:2,5.

Побиди на тим змаганю зазначели Карло Бала, Никола Тадич и Ґоран Попович, реми одбавел Тихомир Пушкаш, а страцели Стеван Перич и Споменко Павичевич.

Змаганє процив екипи Чаки Йожеф було остатнє у ярнєй часци сезони котру Омладинєц закончел на 4. месце на таблїчки, а освоєл 6 боди.

