ШИД – Заменїк предсидателя Општини Шид Дьордє Томич и ґенерални секретар Спортского союзу Шиду Бранко Новакович вчера у Шидзе отворели нови мултифункционални кошаркашски терен.

Слово о терену хтори финансовали Покраїнски секретарият за спорт и младих АП Войводини и локална самоуправа у Шидзе же би цо вецей дзеци и млади були спортисти.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)