Подписани контракти на конкурсу буджетского фонду

ЖЕ БИ И ВЕКШИНА ВЕЦЕЙ ЗНАЛА О МЕНШИНОХ

Министерство за людски и меншински права и дружтвени диялоґ у Палати Сербиї у Беоґрадзе, вчера орґанизовало подписованє контрактох зоз орґанизациями, установами и здруженями националних меншинох за чийо проєкти зоз обласци образованя обезпечени средства

Вкупно подписани 78 контракти, медзи котрима аж шейсц зоз рускей заєднїци, та РНТ „Петро Ризнич Дядя” достал 600 000 динари за проєкт Театралного дзецинского омнибусу „Вандровкаш 3”, Здруженє гражданох РуСТЕМ з Руского Керестура 585 000 динари за проєкт „Учце руски з нами (кратки интернет лекциї руского язика), Новинско-видавательна установа „Руске слово” 550 000 динари за проєкт „Кухня то школа” (кнїжки, едукациї и роботнї интеркултуралносци), 385 тисячи динари достало КПД „Карпати” з Вербасу за проєкт „Карпати и млади – вєдно зме моцнєйши”, Здруженє гражданох „Руска скарбнїца” з Руского Керестура достала 285 000 динари за проєкт „Настава, учебнїки и виволаня онлайн настави на руским язику”, а Дружтво за руски язик, литературу и културу достало 200 000 динари за проєкт „Руска ґимназия”.

ПРОЄКТИ МУЛТИКУЛТУРАЛНОСЦИ

На подписованю спред Министерства були присутни министерка Ґордана Чомич и державни секретар Олена Папуґа, як и чолни особи апликантох котри достали средства зоз рускей заєднїци – Славко Орос, др Борис Варґа, Деян Загорянски, Таня Арва Планчак и Желько Ковач, Наталия Будински и Ирина Папуґа.

– Министерство будує политику людских и меншинских правох у Сербиї – виявела министерка Ґордана Чомич, та додала – наша окремна радосц же векша часц тих програмох представя интеркултурални, мултикултурални векшинско-меншински проєкт котри у своєй природи гутори „Ми меншина, ми жиєме вєдно зоз векшину, то наша култура, наш язик, нашо обичаї, то ми, и жадаме же би о тим цо ми и хто зме, вельо вецей знала векшина”.

СРЕДСТВА ДОСТАЛИ ИНСТИТУЦИЇ И ЗДРУЖЕНЯ

Най здогаднєме, Буджетски фонд за национални меншини за реализацию програмох и проєктох у обласци образованя за 2021. рок виноши 30 милиони динари, а розпоредзени су 6 милиони за проєкти институцийох, а 24 за проєкти рижних здруженьох.

Наш Театер „Петро Ризнич Дядяˮ у тей ґрупи институцийох достал и найвекши средства у нашей заєднїци. Директор Театра Славко Орос так прекоментаровал:

– Вшелїяк же тоти средства наисце велька помоц и потримовка нашому Театру кед знаме же ше вон уж роками аж 75 одсто финансує по проєктох. То и сполньованє обецунки державного секретара Олени Папуґовей хтору свойочасово дала на порядней схадзки НС же ше потрудзи даяк помогнуц Театру – гварел Славко Орос.

Тоти средства, практично, оможлївя будуцу роботу Театру у одредзеним периодзе, алє вшелїяк су помоц и другим нашим институцийом, поноже проєкт „Вандровкаш 3ˮ насампредз наменєни дзецом предшколского и основношколского возросту хтори уча руски язик. Основна му идея омасовенє руского язика и обогациц го з новима змистами, а Театер то може зоз свойофайтовим уметнїцким образованьом, хторе у функциї ученя руского язика. Кед би ше посцигнул тот циль, будучносц рускей заєднїци и руского идентитета би мали и нашо доприношенє як Театра. Прави ефекти проєкту будзе видно аж кед ше нам уда зоз тима представами нащивиц шицки нашо места дзе ше учи и пестує руски язик.

Здруженє „Руска скарбнїцаˮ з Руского Керестура чий предсидатель Желько Ковач, а хторе основане того року и котрому циль допомогнуц очуваню руского идентитету. Средства хтори достало на конкурсу наменєло за купованє учебнїкох.

– У нашим здруженю ше находзи и обласц образованя, и понеже зме видзели же у порядних средствох хтори наш Национални совит достава, нєт простору за купованє учебнїкох дзецом хтори руски язик з елементами националней култури уча як виборни предмет, а ту и грекокатолїцка виронаука и предшколске образованє. Учебнїки за тоти предмети, гоч су и робени ище по старей програми, алє же би нє стали на лаґеру у Заводзе за учебнїки, ми зато конкуровали же бизме их купели и подзелєли предшколским дзецом у Руским Керестуре и Коцуре, и дзецом по наших местох дзе ше учи руски язик як виборни предмет – потолковал Ковач.

(Опатрене 3 раз, нєшка 3)