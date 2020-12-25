Предсидатель Покраїнскей влади винчовал Крачун

НОВИ САД – Предсидатель Покраїнскей влади Иґор Мирович винчовал Крачун священству и шицким вирним котри славя швето народзеня Исуса Христа по григориянским календаре.

Предсидатель Мирович пожадал шицким вирним щешлїве и благословене тото найрадоснєйше християнске швето. Вон пожадал же би нас Крачун здогаднул на найважнєйши людски вредносци – заєднїцтво, порозуменє и толеранцию, и най до шицких шерцох и обисцох принєше здравє, мир и радосц хтору подзелїме зоз найблїзшима.

Свойо винчованки вирим упуцели и други представнїки Покраїнскей влади, локалних самоуправох и других установох и институцийох.

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