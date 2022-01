Розпорядок преслави Националного швета Руснацох по наших местох

НАШО МЕСТА – Централна шветочносц означованя Националного швета Руснацох у Републики Сербиї того року будзе отримана у Новим Садзе на нєдзелю, 23. януара, а од ютра з пригоднима програмами и по подручних канцеларийох Националного совиту Руснацох, як и по других наших местох.

Означованє Националного швета почнє наютре на 17 годзин у Новим Орахове у Доме култури, а у Бикичу на 17 годзин будзе отворена читальня „Учитель Михайло Ковач”.

На нєдзелю, 16. януара, швето означа и Руснаци у Кули на 14 годзин, у просторийох обок РКУД „Др Гавриїл Костельник”.

На сам Национални дзень Руснацох, на пондзелок 17. януара, на 11 годзин будзе одкрита спомин-плоча пошвецена декрету о насельованю Руснацох на простор нєшкайшей Войводини, котри подписани 17. януара1751. року у Ґрашалковичовей палати у Зомборе.

Пригодни програми того дня буду отримани у векшини местох починаюци од Дюрдьова, дзе програма почнє на 12 годзин. У Ґосподїнцох програма будзе отримана у Месней заєднїци на 15 годзин, у Шидзе у КПД „Дюра Киш” на 18 годзин. У Сримскей Митровици Швето будзе означене на двох местох– на 18 годзин у Музею Сриму и ґалериї.

На стреду, 19. януара, Швето означа и Руснаци у Суботици у Подручней канцелариї на 18 годзин, а у исти час почнє и представа у Театру „Добрица Милутинович” у Сримскей Митровици.

У Руским Керестуре програма будзе отримана у Дому култури 21. януара з початком на 19 годзин, а у Коцуре у Руским доме на соботу, 22. януара, 18 годзин.

На, после Служби Божей на 16,30 годзин у церкви Христа Краля у Беоґрадзе будзе кратка програма.

Централна програма будзе отримана на нєдзелю, 23. януара у Сербским народним театру (СНТ), а як и каждого року, шветочносц почнє зоз Архиєрейску благодарну Службу Божу у церкви Святих апостолох Петра и Павла на 17 годзин, а будзе отримана и вистава у фоаєю СНТ на 18 годзин по назву „Паметанє и тирванє”. Шветочна програма почнє на 20 годзин, з директним преношеньом на програмох Радия и Телевизиї Нови Сад.

(Опатрене 6 раз, нєшка 6)