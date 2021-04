У Керестуре вельке число заинтересованих за вакцинованє

РУСКИ КЕРЕСТУР – Штварток, 22. априла кед було оможлївене приявйованє за вакцинацию у Руским Керестуре у Месней заєднїци без приявйованя на порталу еУправи, за цали дзень вкупно ше приявели 210 Керестурци.

Плановане же би ше вакцинованє приявених окончело у валалє зоз вакцину продукователя Файзер-Бийонтек у наиходзацим периодзе, як за Рутенпрес потвердзел секретар Месней заєднїци Михайло Пашо, шицких приявених обвисца благочасово, та же ше наздаваю же то будзе цо скорей.

Пашо тиж наглашел же на новооформеним пункту за вакцинованє у валалє буду випочитовани шицки процивепидемийни мири.

