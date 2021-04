ШИД – Спрам найновших урядових податкох хтори новинаром сообщел Зоран Семенович, предсидатель Општини Шид, хвильково на подручу општини призначени 240 активни случаї вируса корона и то вецей у валалских штредкох як у самим Шидзе.

Предсидатель Семенович тиж гварел же потераз першу дозу вакцини процив вируса корона достали вецей як 10 000 гражданє, другу дозу коло 4 000, а обчекованя же по початок мая коло 40 одсто полнолїтних жительох достанє вакцину и ревакцину.

