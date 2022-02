НОВИ САД – По законченю ютрейшого „Телевизийного маґазина” шлїдзи фебруарске виданє фамелийного маґазина „Широки план”.

У емисиї будзе емитовани знїмок представи Звонимира Павловича „Зазбероваче труплох” хтору режирал Михайло Зазуляк и Славко Орос, а виведли ґлумци РНТ „Петро Ризнич Дядя” 2017. року.

