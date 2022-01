Нєшка Крачун у коцурскей парохиї, наютре мированє

КОЦУР – И у грекокатолїцкей церкви Успения пресвятей Богородици у Коцуре нєшка, 7. януара, парохиянє означую швето Рождество Исуса Христа – Крачун.

На сам дзень Крачуна и Перши пияток, Служба Божа Першого пиятку будзе на 8 годзин, без викладаня Святих Тайнох.

На други дзень Крачуна преславює ше Собор Богородици и Обручнїка Осифа, а того дня будзе и мированє на шицких Службох Божих. У Велькей Служби Божей, пред и под час мированя у церкви будзе госцовац вербаски хор КПД „Карпати” зоз шпивом колядох.

На треци дзень Крачуна, нєдзеля по Рождеству Исуса Христа и Церква ше здогаднє Першомученїка и Архидиякона Штефана.

У шицких Службох Божих парохиянє треба же би ше справовали у складзе зоз хвилькову епидемийну ситуацию.

