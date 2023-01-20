Богоявлeнє у грекокатолїцкей парохиї у Коцуре

КОЦУР – Швето Богоявлeнє Господнє, Трокралї по юлиянским календаре, означене и у грекокатолїцкей церкви Успения Пресвятей Богородици у Коцуре вчера, 19. януара.

Вельку Службу Божу служел декан бачки и парох коцурски о. Владислав Рац, а зоз своїма словами здогаднул присутних парохиянох на подїю кед Йоан Креститель покресцел Исуса у рики Йордан.

Богоявлeнє швето кед ше пошвеца и вода, а пошвецанє з тоту воду знак Божого благослову, на хасен духовному и тїлесному здравю. И того року парохиянє принєсли свойо канчови и фляши з воду котра на концу Служби пошвецена.

З пошвецену воду парох о. Рац пошвецел цалу церкву и шицких присутних, а на концу богослуженя, парохиянє могли присц и набрац води зоз судзини у котрей є пошвецена и однєсц до своїх домох.

З воду пошвецену на Богоявлeнє будзе и традицийне пошвецанє обисцох, котре почнє нєшка, 20. януара, и будзе тирвац по 1. фебруар.