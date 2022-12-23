Дньовнїк селїдбох – записи о новосадских фамелийох

НОВИ САД – У Ґалериї „Прометей” (Светозара Милетича 16) у рамикох вистави „Дньовнїки селїдбох – записи о новосадских фамелийох”, стреду 21. децембра у провадзацей програми представена фамелия Сакач.

До Нового Саду ше на початку 20. вика доселєл Петро Сакач. Вон бул познати кушнїр, алє и посланїк на Велькей народней скупштини у Новим Садзе (1918). А фамелия ше розконарела на два конари – уж вецей ґенерациї єдного конара ше занїма зоз медицину, а другого зоз адвокатуру.

У програми участвовали прим. др Олеся Недич, Дюра Латяк, члени фамелиї Сакач прим. др Владимир Сакач и Борислав Сакач, авторки поставки др Ґордана Петкович и Корана Борович.

О своїх предкох спред фамелиї Сакач бешедовал прим. др Владимир Сакач и з тей нагоди, медзи иншим, гварел же по податкох хтори вон ма презвиско им було Шевченко, алє кед ше досельовали до того краю їх предок Петро бул кухар, та их уписали як Сакач. Специялиста медицини роботи прим. др Олеся Недич, ше здогадла на др Борислава Сакача (1932–2011), началнїка и директора Служби медицини роботи Дома здравя, зоз хторим робела по його одход до пензиї 1997. року.

На адвоката Симеона Сакача (1929–2018) здогаднул Дюра Латяк, а Борислав Сакач тиж бешедовал о дожицох зоз своїм оцом.

Перша вистава о селїдбох у рамикох програмского лука Селїдби НС ЕПК отворена початком рока и на нєй представени новосадски фамелиї Шосберґер, Карлаварис, Капамаджия и Бори. У децембре през три вечари, на вистави, представени фамелиї Ивкович, Сакач и Хаджи, а то фамелиї хтори ше у розличних историйних периодох приселєли до Нового Саду и охабели свой шлїд у локалней заєднїци.

Проєкт и виставу „Дньовнїки селїдбох – записи о новосадских фамелийох” оможлївела Фондация Нови Сад – Европска престолнїца култури.