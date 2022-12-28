Керестурци преславели Крачун

РУСКИ КЕРЕСТУР – Вирни парохиї св. оца Миколая преславели Рождество Христово Крачун, у катедралней церкви на богослуженьох. Другого и трецого дня Крачуна були богослуженя котри ше традицийно означую тих дньох: Собор Богородици и св. Йосиф обручнїк и швето святого Стефана первомученїка.

Другого дня Крачуна, пондзелок, 26. децембра у Службох Божих ше означело Собор Богородици и св. Йосиф обручнїк, а Служби були на 8, 10 и 17 годзин. Того дня керестурски парох о. Владислав Варґа и о. Ярослав Варґа служели и у манастире Малих шестрох на Циґлашоре, на 15 годзин. До Служби пришли велї старши особи з того конца валала котрим далєко пойсц до церкви. З тей нагоди неоєрей о. Ярослав Варґа подзелєл присутним свой благослов. Керестурски парох источашнє и помировал вирних котри дзечнє приходза до того манастиру.

Трецого дня Крачуна, 27. децембра, кед и швето святого Стефана первомученїка, Служби у церкви служени на 9 годзин, на 11:30 и на 17 годзин. У Служби Божей на 9 годзин дзеци, зоз Виноградова зоз України, винчовали Рождестрво Христово. О тих широтих дзецох стараю ше нашо шестри Служебнїци, точнєйше ш. Тарсикия Ивасюк, СНДМ. Вони крачунски швета препровадзовали у Руским Керестуре же би ше голєм дакус оддалєли од воєних страхотох у їх держави. За щиру любов и цепле шерцо дзеци подаровали слику котру саму поробели, а о. Варґа им подзековал зоз пригоднима дарунками.

Под час модлєня крачунскей дзевятнїци и през швета вирни зберали помоц за дзеци у України.

На шицких Службох Божих трецого дня Крачуна було мированє.