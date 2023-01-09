Крачун преславели вирни у Коцуре

КОЦУР – Швето Рождества Исуса Христового, Крачун по юлиянским календаре, преславени у грекокатолїцкей церкви Успения Пресвятей Богородици у Коцуре.

У коцурскей парохиї на Крачунску Вилїю, 6. януара, служене Крачунске Всеночне. Того дня бул и Перши пияток, та рано служена Вечурня зоз службу св. Василия Велького, а после богослуженя були виложени св. Тайни.

На перши дзень Крачуна, 7. януара, рано була Служба Божа Першей соботи. Крачунски Служби були прикрашени зоз шпиваньом колядох числених парохиянох котри того святочного дня були у церкви. Колядовало ше и у велїх домох, коляди шпивали и тамбураше, алє и дзеци и млади котри ходзели по шпиваню и винчованю.

На други дзень Крачуна преславена Нєдзеля по Рождеству Христовим и Собор Богородици и Обручнїка Осифа, а на шицких богослуженьох того дня було и мированє. Од 10 годзин була Архиєрейска Служба Божа, котру предводзел наш преосвящени владика кир Георгий Джуджар. Святочному богослуженю присуствовали и парох керестурски о. Владислав Варґа и декан бачки и парох коцурски о. Владислав Рац. У казанї владика Георгий здогаднул шицких на, як визначел, циль нашого живота на жеми, а то же бизме заслужели войсц до Царства нєбесного и буц на мире зоз Господом Богом. З тима словами шицким повинчовал щешлїви, благословени и радосни швета Рождества Христового.

На треци дзень Крачуна Церква ше здогадує Першомученїка и Архидиякона Штефана.

Крачун у Коцуре преславели и православни вирни. У порти коцурскей православней церкви Успения Пресвятей Богородици на Вилїю и того року традицийно запалєни бадняк. Палєню бадняка, котре закончене зоз огньометом, присуствовали числени православни парохиянє.