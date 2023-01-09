Крачун у Новим Орахове

НОВЕ ОРАХОВО – Ораховчанє народзенє Спасителя Господа нашого Исуса Христа преславели зоз колядованьом пияток, 6. януара. Предсидателька КУД „Петро Кузмяк” и наставнїца хтора преподава руски язик Татяна Дудаш зоз школярами, хтори ходза на годзини руского язика ходзела пошиваню. Научели нашо стари коляди и обрадовали велїх Ораховчаньох, хтори им даровали пакецики.

На перши дзень Крачуна, всоботу 7. янара крачунску Службу Божу служел парох о. Владислав Рац, парох коцурски и декан бачки. На служби було красне число вирних хторим о. Владислав Рац пречитал винчованку преосвященого владики кир Георгия Джуджара.

После служби Божей було мированє, а о. Рац наявел же шлїдуюца Служба Божа будзе 19. януара на 14 годзин. Теди ше будзе пошвецац вода, бо то швето Богоявлeнє.