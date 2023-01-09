Вирски животРутенпресТексти

Крачун у Новим Орахове

автор Ол. Папуґа, фото Т. Рац
автор Ол. Папуґа, фото Т. Рац 49 Опатрене

НОВЕ ОРАХОВО – Ораховчанє народзенє Спасителя Господа нашого Исуса Христа преславели зоз колядованьом пияток, 6. януара. Предсидателька КУД „Петро Кузмяк” и наставнїца хтора преподава руски язик Татяна Дудаш зоз школярами, хтори ходза на годзини руского язика ходзела пошиваню. Научели нашо стари коляди и обрадовали велїх Ораховчаньох, хтори им даровали пакецики.

На перши дзень Крачуна,  всоботу 7. янара крачунску Службу Божу служел парох о. Владислав Рац, парох коцурски и декан бачки. На служби було красне число вирних хторим о. Владислав Рац пречитал винчованку преосвященого владики кир Георгия Джуджара.

После служби Божей було мированє, а о. Рац наявел же шлїдуюца Служба Божа будзе 19. януара на 14 годзин. Теди ше будзе пошвецац вода, бо то швето Богоявлeнє.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ

Отримани традицийни Крачунски концерт

Интерни етични медийни кодекс бул почитовани у 2022....

Дочек 2023. року по юлиянским календару

Робме добри дїла

Крачун преславели вирни у Коцуре