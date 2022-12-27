Крачунска Служба у Суботици

СУБОТИЦА – У нашей парохиї у Суботици, у каплїци францисканского манастира внєдзелю, 25. децембра на перши дзень Крачуна була Служба Божа, хтору служел суботицки и нововербаски парох о. Данил Задрепко. На концу Служби було мированє.

О. Задрепко виражел задовольство же на Служби було вирних и же то указує же нашо людзе вязани за нашу церкву. Вирним поручел же би провадзели Христову науку, бо вон зоз своїм родзеньом, а вец воскресеньом дал приклад як ше треба одрекац, церпиц и сочусвствоац з ближнїма.