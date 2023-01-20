На ютре централна преслава Националного швета Руснацох

Централна преслава Националного швета Руснацох у Републики Сербиї того року будзе отримана на ютре, 21. децембра у Коцуре, а Шветочна академия як и провадзаци коктел, исти вечар буду отримани у Вербаше.

Централна преслава почнє зоз Архиєрейску благодарну Службу Божу хтору у коцурскей церкви Успения Пресвятей Богородици на 17 годзин будзе служиц владика Георгий Джуджар. Потим на 18 годзин у просторийох Каритасу у Коцуре будзе отворена вистава малюнкох коцурских уметнїкох Миколи Буши и Силвестера Пушкаша, и скулптурох Силвестера Макая хтору пририхтала Олґа Карлаварис. Етно стол за нащивительох хтори пририхтує Актив женох КУД „Жатва” будзе поставени у Церковней сали у Коцуре.

Шветочна академия Централней преслави Националного швета Руснацох почнє на 20 годзин у Биоскопе „Югославия” у Вербаше. На Академиї учатвовац буду Мишани хор Дому култури и Катедралней церкви Святого оца Миколая з Руского Керестура под руководством Еуфемиї Планкош, Старша женска шпивацка ґрупа и Мишана младша шпивацка ґрупа КУД „Жатва” зоз Коцура хторих пририхтала Агнета Тимко, Оркестер КУД „Жатва” и Леґиньска шпивацка ґрупа Дома Култури Руски Керестур хтору водзи Александар Планкош. У програми наступя и рецитатор Мирослав Малацко зоз Руского Керестура и шпивачки-солистки Дарина Михняк, Танита Ходак, Мирела Тимко и Саня Дивлякович, шицки родом зоз Коцура. Свойо точки у програми будзе мац и Национални оркестер под руководительством Мирослава Папа, а тиж будзе и провадзиц учашнїкох Академиї. Радио-телевизия Войводини Шветочну академию од 20 годзин будзе преношиц директно на своєй Другей програми.

Попри представительох руских институцийох и здруженьох, приход на Шветочну академию потвердзели предсидатель Покраїнскей влади Иґор Мирович, Покраїнски секретар за културу Драґана Милошевич и предсидатель Општини Вербас Предраґ Роєвич, а обчекує ше же медзи госцами на шветочносци буду и представителє републичного Министерства култури и Министерства за людски и меншински права, як и представителє локалних самоуправох у хторих жию припаднїки рускей националней заєднїци.

Коктел и друженє после Шветочней академиї буду у Центру за физичну културу „Драґо Йовович” у Вербаше.