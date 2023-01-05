Нови рок нови я

Вше то так концом рока, обецуєме себе же дацо пременїме, нїби охабиме циґаретли, лєбо починаме диєту, лєбо дацо треце, алє Нови рок якош наисце зґодни за нови початки. Тото цо зме цали живот нє поробели, праве тераз, од Нового року пробуєме поробиц. Думаме себе же нїби Нови рок добра нагода за таке дацо, нє штварток, лєбо 14. авґуст, алє тот 1.1, Нови рок, зґодни за таке дацо, чи нє?

Е, алє єст ту єдна цака, у фазону акциї и реакциї, лєбо укладаня и обчекованого добитку, плус и минус, розумице цо сцем повесц, нє? Кед себе дацо обецаце, активираю ше рижни ситеми у целу: гормони, електроимпулси, нєсвидоми механїзми, дзецко/родитель/одроснути… єдноставно вашо цело и мозоґ процесуирую одлуку, способ витворйованя, пошлїдки и резултат. И тот имаґинарни резултат ознова порушує процеси у целу и глави и ви поставаце сиґурни же то и витворице. И шицко нарихтане, ОК, лєм най придзе тот 1.1. и дораз поробим… уж дацо. И вец тот 1. придзе и найчастейше ше нє случи нїч. Дзень як и гоч хтори други, дакус жимно, дахто мамурни, ище вше остатки еуфориї у воздуху, алє цошка хиби, нє? Га гей, треба престац куриц, пиц, єсц сладке, почац тренирац, буц лєпши оцец лєбо мац, обновиц познанства, хто зна цо сце себе обецали, алє сцец и поробиц нє исте. Нє сце вам ше, нє роби теретана, гайд най ещи нєшка одпочинєм, преславиме репризу и вец ше дакус чувствуєце подло: требало же бисце достали дозу „добрих” гормонох як награду же сце витворели дацо цо сце себе обецали, ваш мозоґ и ваша психа ше нарихтали, а кед воно – нїч. И то вам гевта акция и реакция зоз початку, укладанє и добиток, лєбо гоч як то дефинуєце, а понеже нєт нїч од того, мозоґ як єдна лєнїва ґрупа клїтинкох, хтора люби рутину, вам помогнє най тото „преруцице” и живот ше предлужує зоз циґаретлами, алкоголом, „нє мам часу/вистати сом” за дзецко, нє мушим я тренирац, цо ми хиби и живот идзе далєй.

Думам же новорочна ноц найвекши теметов, масовна гробнїца нєвиполнєтих обецункох и нєвитворених одлукох и давно сом престал доприношиц салду на тим теметове. Кед дацо надумам, нє треба ми нови рок же бим то витворел, гоч хтори дзень ОК. И можем вам повесц же ше лєпше чувствуєм, нє укладам там дзе сом нє сиґурни, алє кед укладам доставам и добиток. Пробуйце забуц на новорочни обецунки и давайце себе и другим гевти реални – нїч нє коштаю, а вельо вредза.