Поховани папа емеритус Венедикт XVI

ВАТИКАН ‒ Папа емеритус Венедикт XVI умар 31. децембра, у своїм 95. року живота, а поховани є 5. януара у Ватикану, у крипти базилики св. Петра. Хованє на Площи св. Петра предводзел папа Франциско, а на його остатню драгу го випровадзели коло 200 тисячи вирних.

У цалим швеце є познати як вельки учитель катехези, цо визначел и папа Франциско. Бечки сербски православни епископ Андрей за ньго гварел же є визионар християнского єдинства.

Кардинал Йозеф Рацинґер народзени 16. априла 1927. року у Марктлу на Ину у Нємецкей. За нашлїднїка папи Йоана Павла II вибрани є на конклави 19. априла 2005. року. На Шветови дзень хорих, 11. фебруара 2013. року обявел свойо одрекнуце од папскей служби.

Його остатнї слова були „Господи, любим це”.