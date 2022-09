Почина Културна манифестация „Миклошевци 2022”

МИКЛОШЕВЦИ (ГОРВАТСКА) – Дводньова Културна манифестация „Миклошевци 2022”, XXXVII по шоре, почина нєшка, 2. септембра у Миклошевцох, у Републики Горватскей.

Нєшкайша програма почнє на 19,30 годзин зоз виставу уметнїцких малюнкох Владимира Провчия зоз Матавульох и виставу древорезох Йовґена Сопки зоз Петровцох, у Доме култури.

У културней програми, хтора почнє на 20 годзин, под назву „Шлїдом старих фотоґрафийох”, означи ше 100 роки културней дїялносци Руснацох у Миклошевцох.

На соботу, 3. септембра, после покладаня венцох на 16,45 г., будзе културно-уметнїцка програма „Поздрав ровнїни”, на хторей наступя вецей културно-уметнїцки дружтва, а почнє на 17 годзин на отвореней бини.

Тогорочну манифестацию орґанизує домашнї КУД „Яким Ґовля”, под покровительством Совиту за национални меншини Републики Горватскей, а сопокровителє Општина Томповци и Союз Русинох Републики Горватскей.

