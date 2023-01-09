Преславени Крачун и у дюрдьовскей парохиї

ДЮРДЬОВ – У церкви Рождества Пресвятей Богородици у Дюрдьове, пияток, 6. януара на 9 годзин отримани Царски часи, а у предлуженю була Служба Божа св. Василия Велького. На 22 годзин було Крачунске всеночне.

На швето Рождества Христового, соботу, 7. януара Служба Божа почала на 10 годзин. Службу Божу служел о. Борис Холошняй.

На други дзень Крачуна, 8. януара Служба Божа почала на 10 годзин, а вечурня на 18 годзин. После Служби Божей було мированє.

Нєшка, на швето Святого Архидиякона Стефана 9. януара, на треци дзень Крачуна, Служба Божа почнє на 10, а вечурня будзе на 18 годзин.