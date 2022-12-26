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Преславени Крачун у Руским Керестуре

автор Ол. Живкович
автор Ол. Живкович 144 Опатрене

РУСКИ КЕРЕСТУР – У храму св. оца Миколая 24. децембра вєдно зоз владиком кир Георгийом и домашнїма священїками и госцами, Керестурци означели народзенє Спасителя Господа нашого Исуса Христа. После саночного, у просторийох Каритасу вирни ше дружели, шпивали и грали коляди и на таки способ винчовали Рождество Христово.

Попри кир Георгия и керестурского пароха о. Владислава Варґу радосну вистку вирним нависцели и коцурски парох о. Владислав Рац, мр о. Дарко Рац, о. Владимир Еделински Миколка, о. Владимир Медєши, о. Михайло Шанта и Ярослав Варґа.

Ютредзень, 25. децембра, на перши дзень Крачуна, вирни у Служби Божей на 8 годзин и на 17 годзин витали Новонародзеного. На 10 годзин владика Георгий Джуджар предводзел архиєрейску Службу Божу, а сослужели домашанї парох керестурски о. Владислав Варґа, мр о. Дарко Рац, о. Алексий Гудак, о. Владимир Медєши, о. Платон Салак, ЧСВВ, о. Славко Чизмар и о. Ярослав Варґа.

Нєшка, пондзелок, 26. децембра, на други дзень Крачуна, кед ше означує Собор Богородици и св. Йосиф обручнїк, Служби ше служа як на швето: на 8 годзин, 10 годзин, котру ше будзе преношиц и на Фб, та на 17 годзин. Того дня будзе ше служиц и Службу Божу у манастире Малих шестрох на Циґлашоре, на 15 годзин.

Вовторок, 27. децембра, трецого дня Крачуна, кед и швето св. Стефана первомученїка, Служби буду на 9 годзин, котру ше будзе преношиц прейґ Фб, на 11,30 и на 17 годзин. На шицких Службох Божих того дня будзе мированє.

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