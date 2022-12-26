Римокатолїцки вирни прелавели Крачун

КОЦУР – У римокатолїцкей церкви Шицких святих у Коцуре внєдзелю, 25. децембра, преславени Крачун по григориянским календару. Вельке число парохиянох того дня присуствовало на Служби Божей, преславююци Рождество Христово.

Службу Божу на 11 годзин служел домашнї управитель, о. Карло Сабадї, на мадярским и горватским язику, як то и обичай у тей коцурскей церкви. Зоз молитву и крачунскима шпиванками, римокатолїцки вирни святочно означели тото вельке швето и возвелїчали родзенє Исуса Христа.

По законченю Служби Божей, з нагоди того швета отримана и пригодна програма котру з дзецми пририхтали Ґабриєла Зупко и вироучителька Ксения Бесерминї. Дюра Макаї пречитал пригодни слова за тот дзень, а зоз шпивом и численима рецитациями, як и зоз кратку драмску сличку, наймладши возвелїчали швето Рождества Христового. У музичних точкох програми дзеци на гармоники провадзел Любомир Сакач Андри.

Домашнї о. Карло Сабадї на концу програми дзецом подзелєл пакецики, котри за шицки дзеци обезпечел Церковни одбор римокатолїцкей церкви Шицких святих.