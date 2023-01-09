Робме добри дїла

НОВИ САД ‒ У Новим Садзе, у Церкви св. апостолох Петра и Павла, пияток, 6. януара, на 21 годзин було Вельке повечериє з литию (Крачунске всеночне) зоз владиком, нашим епархом кир Георгийом Джуджаром, служел и парох новосадски о. Юлиян Рац. Потим було колядованє и друженє у Церковней сали.

Всоботу, 7. януара, на 10 годзин була Архиєрейска Служба Божа и мированє, служели кир Георгий и о. Юлиян Рац, дзияковал Михаило Колесар и шпивал Хор „Гарминия” з дириґентку Сузану Ґрос Маркович, а солистка була Бранка Оклєша.

У своєй казанї, владика Джуджар гварел же Исус пришол, а цали швет ше наполнєл з радосцу, бо нам ше народзел Спаситель. То ше случело кед ше сполнєла полнота часу, кед Бог одредзел тот час. Спаситель ше народзел у Вифлеєму, у пещери, скромно, алє ангели нависцели то простим пастиром, хтори ше зрадовали дзецочку. Же би и ми були радосни, тераз и у вичносци з Богом, треба же бизме були скромни и творели добри дїла.