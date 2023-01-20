Шпиванки и коляди з нагоди швета

БИКИЧ – КПД „Иван Котляревски” и Подручна канцелария Националного совиту Руснацох вчера отримали з нагоди националного швета Руснацох пригодну програму у Доме култури.

Женска шпивацка ґрупа дружтва „Бикичанки” одшпшивала шветочну шпиванку Руснацох Браца Русини, а потим и народни шпиванки „Як вода в поточку” и „Хижочко стара”, а на концу програми и коляди „Во страни юдейской” и „В Вифлеєми днес”.

Зденко Лазор здогаднул на историйни подїї присельованя Руснацох на тоти простори и пречитал „Селїдби” Дюри Папгаргая, а Марина Шолтис гуторела „Руске слово” Михала Рамача.

Виривок „Одняте од забуца” зоз Моноґрафиї Бикичу пречитал Деян Бобаль, а дзеци хтори ходза на годзини руского язика, хторих порихтала наставнїца Наташа Еделински Миколка одшпивали коляди „В Вифлеєми новина” и „Пречистая Дїва”.

Програму провадзели предсидатель СО Шид Тихомир Стаменкович, заменїк предсидателя Општини Шид Дьордє Томич, священїки, парох у Шидзе и декан сримски о. Михайло Режак, парох у Беркасове о. Владимир Еделински Миколка, членїца Националного совиту Руснацох Наташа Еделински Миколка, представнїки КПД „Дюра Киш” зоз Шиду и КПД „Драґутин Драґен Колєсар” з Бачинцох и други.