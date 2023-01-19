Швето Руснацох означене у Бачинцох

БАЧИНЦИ – У орґанизациї КПД „Драґутин Драґен Колєсар“ и Подручней канцелариї Националного совиту Руснацох вчера у школи з пригодну програму означене националне швето Руснацох.

Старша шпивацка ґрупа КПД „Дюра Киш“, у хторей и члени з Бачинцох, а у провадзеню оркестра, одшпивала державну гимну „Боже правде“ и шветочну шпиванку Руснацох „Браца Русини“, а потим и три руски народни шпиванки.

Парох о. Драко Рац гварел же мушиме чувац и почитовац свою скарбнїцу: руски язик, виру и културу же би нас вец и други почитовали и винчовал швето.

Професор историї Александар Радин з Бачинцох бешедовал о присельованю Руснацох на тоти простори и живот през историйни хвильки по нєшка.

Школяре хтори ходза на годзини руского язика з елементами националней култури, хтори порихтала наставнїца Наташа Еделински Миколка одшпивали коляди „Ноц над Вифлеєм“ и „Пречистая Дїва“.

Програму окрем домашнього пароха о. Дарка Раца, провадзели и парох з Беркасова о. Владимир Еделински Миколка, членїци Националного совиту Руснацох Нада Хромиш Аничич и Наташа Еделински Миколка и други.

После урядовей програми отримани коктел и друженє з руску музику и танцами.