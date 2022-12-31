Шветочна академия будзе у Вербаше

НОВИ САД – Централна преслава Националного швета Руснацох будзе у Коцуре, на соботу 21. януара 2023. року, медзитим пременєна локация на хторей будзе Шветочна академия.

Коцур остава домашнї, та так на 17 годзин будзе Благодарна Служба Божа у коцурскей церкви Успения Пресвятей Богородици, на 18 годзин вистава коцурских уметнїкох малюнкох Миколи Буши, Силвестера Пушкаша и скулптурох Силвестера Макая у просторийох Каритасу, а етно стол будзе у Церковней сали, алє Шветочна академия почнє на 20 годзин Биоскопе Югославия у Вербаше гварел директор Заводу за културу войводянских Руснацох Сашо Сабадош.

Сабадош потолковал же отримана схадзка зоз представителями Културно-уметнїцкого дружтва „Жатва”, Културного центру Вербас, хтори ґаздує зоз будинком Дома култури у Коцуре, як и зоз представителями Општини Вербас на чолє зоз заменїцу предсидателя Тияну Алексич и на тей схадзки утвердзене же роботи на будинку Дома култури у Коцуре нє буду закончени по 21. януар.

Векша часц роботох на адаптациї будинку Дома култури у Коцуре закончена, алє финални роботи ище вше нє закончени. По словох директора Сабадоша нєт сиґурней ґаранциї же будовательни роботи и роботи на ушореню нукашньосци и сали буду закончени по одредзени термин. Прето одлучене же Шветочна академия будзе у Биоскопе Югославия у Вербаше, почнє у планованим термину на 20 годзин, а коктел и друженє после законченей програми, найвироятнейше будзе у Центру за физичну културу „Драґо Йовович” у Вербаше.