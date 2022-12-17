У ютрейшим ТВ Маґазину

НОВИ САД – У ютрейшим Телевизийним Маґазину будзе емитовани звит зоз конститутивней схадзки нового зволаня Националного совиту Руснацох.

Будзе приказани и прилог з промоциї „Анґлийско – руского словнїка“, котра отримана на Филозофским Факултету у Новим Садзе.

У прилогу з польопривреди ше дозна у яких обставинох нашо сладководне рибарство.

А будзе емитовани и звит и зоз Коцурскей чутки, а тиж и зоз крачунского концерту у Руским Керестуре.

Телевизийни маґазин почина на нєдзелю на 20 годзин. Репризу емисиї годно одпатриц тей истей ноци коло 2 рано, на пондзелок на 11 и на вовторок на 22 годзин.