У коцурскей парохиї Богослуженя през Крачун

КОЦУР – У грекокатолїцкей церкви Успения Пресвятей Богородици у Коцуре 7. януара будзе преславене швето Рождества Христового – Крачун по юлиянским календаре.

На пияток, 6. януара, будзе Крачунска Вилїя, строги пост. Того дня и перши пияток, рано на 8 годзин будзе Вечурня зоз службу св. Василия Велького. После богослуженя буду виложени св. Тайни до 11 годзин. На вечар, од 22 годзин, будзе Крачунске Всеночне.

Соботу, 7. януара, вирни преславя Рождество Христово – Крачун. Того дня рано будзе Служба Божа першей соботи.

На нєдзелю, 8. януара, Нєдзеля по Рождеству Христовим и Собор Богородици и Обручнїка Осифа. На шицких богослуженьох того дня будзе и мированє. Од 10 годзин будзе Архиєрейска Служба Божа, та Крачун з вирнима у Коцуре преслави наш владика кир Георгий Джуджар.